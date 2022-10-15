В Петербурге пропало электричество в Красногвардейском и Калининском районах из-за аварии на подстанции

В двух районах Петербурга пропадало электричество из-за аварии на подстанции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два района остались без электричества в Санкт-Петербурге из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в пятницу 14 октября в пресс-службах Красногвардейского и Калининского районов города.

Сообщалось, что в Красногвардейском районе была отключена электроэнергия на Большой Охте в квартале, ограниченном шоссе Революции, Большеохтинским проспектом, Большой Пороховской улицей и проспектом Металлистов, а в Калининском районе электричество пропало в 28 жилых домах.

Авария была оперативно ликвидирована, и с 23.18 всем потребителям электроэнергия начала поступать в полном объеме.

Также сообщалось, что электроснабжение в Белгороде восстановлено после обстрела ВСУ.

Тем временем в Якутии жильцы аварийного дома в ожидании переселения складывают дровяные печи в квартирах.

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