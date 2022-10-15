Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, когда у российских военных беспилотники и связь будут лучше «натовских»

Александр Ходаковский рассказал, когда у российских военных появятся беспилотники и связь, превосходящие НАТОвские. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российская Федерация вплотную подошла к моменту, когда войска наполняются высокотехнологичными вещами. Об этом рассказал корреспонденту KP.RU Александру Стешину командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Акцент делается на длительность полета и автономность. Чтобы снизить воздействие противника. Наши операторы дронов, например уже привыкли управлять ими вообще без GPS. Мозги у «птицы» дорабатываются. Значит, мы учимся противостоять», - рассказал командир батальона.

По словам Ходаковского, прототипы тех дронов, которые были протестированы во фронтовых условиях, вот-вот войдут в серийное производство.

«Мы вплотную подошли к моменту, когда войска начнут наполняться технологичными вещами. Они станут не диковинкой, а будут в войсках везде», - заверил Ходаковский.

Также командир батальона «Восток» Александр Ходаковский объяснил, зачем были нужны ракетные удары по инфраструктуре Украины.

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