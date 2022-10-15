Российский дипломат Воронцов заявил, что Россия пока не планирует передачу Белоруссии ядерных технологий

Россия пока не планирует перемещать на территорию Белоруссии ядерные боеприпасы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Передача Белоруссии ядерных технологий, в частности, технологий по приданию самолетам возможности нести ядерное оружие, не предусматривается. Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

Дипломат отметил, что в соответствии с обязательствами России и Белоруссии по ДНЯО не предполагается ни передача Белоруссии каких-либо ядерных технологий, ни физическое перемещение ядерных боеприпасов на территорию этой страны. Также не предусмотрено создание на территории Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов, уточнил Воронцов.

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие», - сказал Воронцов.

Напомним, глава правящей партии Качиньски предложил США разместить ядерное оружие в Польше.

В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США не отдавать ядерное оружие «обезумевшим политикам» в Польше.

В то же время глава МИД Белоруссии Макей предупредил о «жестких шагах» Беларуси, если Польша разместит ядерное оружие.