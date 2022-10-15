Российский сенатор Пушков пословицей ответил на угрозы главы евродипломатии Борреля в адрес России

Российский сенатор Пушков прокомментировал антироссийские агрессивные высказывания Борреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал антироссийские агрессивные высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Что у одних на уме, то у других – на языке», - написал Пушков в Telegram в пятницу 14 октября.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины, которая якобы возможна со стороны РФ, вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.

После этого журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на пожелавшего остаться анонимным высокопоставленного европейского дипломата, заявил, что Боррель не имел полномочий на подобные публичные высказывания.

«Он не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения», - сказал собеседник Норману, добавив, что евродипломаты находятся в недоумении по поводу высказываний своего руководителя.

Также сообщалось, что глава правящей партии Качиньски предложил США разместить ядерное оружие в Польше.