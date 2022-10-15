Поляки возмутились готовностью Байдена беседовать с Путиным только о баскетболистке

Читатели польской газеты раскритиковали Байдена за желание беседовать с Путиным только об освобождении осужденной за наркотики американской баскетболистки. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден попал под огонь критики со стороны читателей польской газеты Interia после своего заявления о готовности беседовать с российским лидером Владимиром Путиным только об освобождении из тюрьмы американской спортсменки Бриттни Грайнер.

Комментаторы сочли странным, что президент США не высказал желания обсудить с Владимиром Путиным украинский кризис или другие актуальные мировые проблемы, но заострил внимание на судьбе осужденной в России за контрабанду наркотиков темнокожей американской баскетболистки.

Напомним, президент США Джо Байден не исключил возможности встречи с Путиным на саммите G20.

Байден заявил, что открыт для диалога с российским лидером о судьбе осужденной за наркотики американской баскетболистки.

«Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: «Я хочу поговорить о Грайнер», то это возможно», - сказал Джо Байден.

Тем временем власти Индонезии заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена на саммите G20, который пройдет в середине ноября на Бали.