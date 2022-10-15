Японский военный эксперт предрек США крах из-за российского «Оружия Судного дня»

В Японии рассказали, почему США не имею шансов против российской ракеты "Посейдон". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не имеют оружия, которое можно было бы противопоставить российской ракете «Посейдон», которую в США прозвали «оружием Судного дня». Об этом пишет японское издание пишет издание Yahoo News Japan. Издание приводит доводы военного эксперта Кадзухико Иноуэ.

Эксперт сделал наглядное сравнение, отметив, что «Посейдон» при взрыве может поднять волну высотой до 500 метров в то время как высота Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке составляет 443 метра. Также японский эксперт отметил практически неограниченный радиус действия «Посейдона».

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