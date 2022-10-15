Россия применила в ходе спецоперации на Украине комплекс "Пенициллин", который может отыскать как ствольные, так и реактивные артустановки противника. Фото: REUTERS

Россия провела апробацию «Пенициллина» в боевых условиях на Украине. Комплексы артиллерийской разведки доказали свою эффективность, в том числе и с артиллерией, которая была поставлена Киеву странами НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», - сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что преимущество комплекса-разведчика «Пенициллин» в том, что он не использует радиоволны, поэтому его не получится подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Ране National Interest назвал российский комплекс «Пенициллин» угрозой для артиллерии США. Новая система звукотепловой разведки способна определять координаты цели менее чем за пять секунд.

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