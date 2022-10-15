Пентагон ищет способы обеспечить Украину спутниковой связью после отказа Маска финансировать Starlink для Киева

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер подтвердила, что Пентагон ищет способ обеспечить спутниковую связь для Украины. Фото: REUTERS

В Белом доме подтвердили, что Пентагон ищет способ обеспечить Украину спутниковой связью после того, как основателя SpaceX Илон Маск обратился к американскому военному ведомству с просьбой взять на себя оплату поставок Киеву терминалов сети Starlink.

Об этом заявила в субботу 15 октября пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

«Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона», - сказала Жан-Пьер на брифинге, переадресовав журналистов за информацией к Министерству обороны США.

В то же время пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Вашингтон понимает важность средств связи Starlink для ВСУ.

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило, что ведет переговоры с корпорацией миллиардера Илона Маска SpaceX по поводу работы спутниковой связи Stralink.

Еще ранее компания Илона Маска SpaceX попросила у Пентагона 124 млн долларов для финансирования системы связи Starlink на Украине. Компания предложила американскому военному ведомству взять на себя расходы по обеспечению Украины связью, заявив о недостатке средств для этого.

Тем временем высокопоставленный чиновник из украинского правительства заявил изданию Financial Times, что перебои в работе системы спутниковой связи Starlink вызывают панику среди украинских военных.