Что произошло в ночь на 15 октября

Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут в октябре 2022 года. Фото: REUTERS

Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября 2022 года. В маневрах примут участие 14 стран альянса.

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет американской военной помощи Украине. Киев получит боеприпасы к HIMARS и артиллерии.

Российский дипломат Воронцов заявил, что Россия пока не планирует передачу Белоруссии ядерных технологий. РФ передаст Белоруссии ракетные комплексы Искандер-М, но перемещения ядерных боезарядов на белорусскую территорию не планируется.

Президент США Джо Байден попал под шквал критики со стороны читателей польской газеты Interia после своего заявления о готовности беседовать с российским лидером Владимиром Путиным только об освобождении из тюрьмы американской спортсменки Бриттни Грайнер.

Россия применила комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» в боях на Украине. Новейшее оборудование показало свою эффективность.

Пленный майор ВСУ рассказал РИА Новости о мародерстве украинских военных под видом россиян. Украинские военные использовали российскую символику, когда шли отбирать у мирных жителей еду и сигареты.

Японский военный эксперт предрек США крах из-за российского «Оружия Судного дня» и рассказал, почему у США нет шансов перед российской ракетой «Посейдон».

Пентагон ищет способы обеспечить Украину спутниковой связью после отказа Маска финансировать Starlink для Киева. В Вашингтоне заявили о важности средств связи для ВСУ.

Колумнист WP Закария назвал доллар главной опасностью для Вашингтона в экономической войне с Москвой.

Болгары недовольны новой волной украинских беженцев на морских курортах. Читатели болгарской газеты гневно комментируют желание украинцев отдыхать у моря и не работать.