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Экономика15 октября 2022 4:30

Глава Минфина США заявила об отсутствии решения по потолку цен на российскую нефть

Вашингтон и его партнеры недавно договорились финализировать введение данного решения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Минфина США заявила об отсутствии решения по потолку цен на российскую нефть

Глава Минфина США заявила об отсутствии решения по потолку цен на российскую нефть

Фото: REUTERS

Глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что западные страны еще не принял никакого решение об уровне потолка цен на российскую нефть.

«Соединенные Штаты и их партнеры недавно договорились финализировать введение потолка цены на российскую нефть», - заявила министр финансов в ходе брифинга отметив, что «никакого решения еще не принято».

Джанет Йеллен также заявила, что никто из коалиции Соединенных Штатов и их партнеров «не покупает и не планирует покупать российскую нефть». Однако, по ее словам, введение потолка цен позволит стабилизировать ситуацию на глобальном энергетическом рынке.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не собирается поставлять нефть в страны, которые решать установить ограничения на стоимость российской нефти. По его словам, такие нерыночные инструменты ведут только к дефициту.