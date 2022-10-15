Глава Минфина США заявила об отсутствии решения по потолку цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что западные страны еще не принял никакого решение об уровне потолка цен на российскую нефть.

«Соединенные Штаты и их партнеры недавно договорились финализировать введение потолка цены на российскую нефть», - заявила министр финансов в ходе брифинга отметив, что «никакого решения еще не принято».

Джанет Йеллен также заявила, что никто из коалиции Соединенных Штатов и их партнеров «не покупает и не планирует покупать российскую нефть». Однако, по ее словам, введение потолка цен позволит стабилизировать ситуацию на глобальном энергетическом рынке.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не собирается поставлять нефть в страны, которые решать установить ограничения на стоимость российской нефти. По его словам, такие нерыночные инструменты ведут только к дефициту.