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Происшествия15 октября 2022 4:52

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции увеличилось до 28

В больницах остается еще 11 пострадавших
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции увеличилось до 28

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции увеличилось до 28

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшую пятницу, 14 октября, на шахте на севере Турции произошел взрыв. Число жертв возросло до 28. Об этом в субботу, 15 октября, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28», - сообщил глава ведомства в своем Twitter, уточнив, что на данный момент в больницах остается еще 11 пострадавших.

Ранее глава Министерства здравоохранения сообщал о 22 погибших. В администрации провинции Бартын, где находится шахта, сообщили, что взрыв произошел в 18:15 (время совпадает с мск) в пятницу, 14 октября, на угольной шахте на глубине 300 м.

По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на место происшествия направились глава Министерства внутренних дел республики Сулейман Сойлу, а также министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез для контроля операции по спасению шахтеров.