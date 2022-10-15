Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции увеличилось до 28 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшую пятницу, 14 октября, на шахте на севере Турции произошел взрыв. Число жертв возросло до 28. Об этом в субботу, 15 октября, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28», - сообщил глава ведомства в своем Twitter, уточнив, что на данный момент в больницах остается еще 11 пострадавших.

Ранее глава Министерства здравоохранения сообщал о 22 погибших. В администрации провинции Бартын, где находится шахта, сообщили, что взрыв произошел в 18:15 (время совпадает с мск) в пятницу, 14 октября, на угольной шахте на глубине 300 м.

По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на место происшествия направились глава Министерства внутренних дел республики Сулейман Сойлу, а также министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез для контроля операции по спасению шахтеров.