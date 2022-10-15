Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-36 Фото: REUTERS

В субботу, 15 октября, Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-36. Об этом заявила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как поясняют на странице корпорации в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 03:12 по местному времени (22:12 пятницы, 14 октября, по мск) при помощи ракеты CZ-2D серии «Чанчжэн» с космодрома Сичан, который расположен на юго-западе Китая.

Для ракет «Чанчжэн» этот старт стал 444-м по счету для носителей этой серии. Для Yaogan-36 это стал второй запуск за последний месяц. Первый осуществили с того же космодрома 26 сентября.

Спутники Yaogan в основном предназначены для проведения научных испытаний, исследования земельных ресурсов, а также оценки урожайности сельскохозяйственной продукции. Кроме того, их используют для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.