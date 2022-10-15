В Африке заявили, что Франция ревностно относится к растущему влиянию России на континенте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж ревностно относится к растущему влиянию Москвы на африканском континенте, поскольку считает Африку своей собственностью. Такое заявление сделал председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.

«Да, претендентов (на сотрудничество с Африкой) много, но не стоит о них беспокоиться. Французы очень ревнуют из-за того, что происходит в Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, потому что европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней», - заявил он в интервью РИА Новости, отметив, что «Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет».

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических и военных связей Москвы в Африке, назвав африканцев лицемерами из-за сближения с Россией. Как писал сайт kp.ru, такое заявление французский лидер сделал на фоне африканского турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который с рабочими визитами посетил четыре африканские страны.