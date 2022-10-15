На Куршской косе в Калининграде выявили рекордное за десять лет число нарушений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В текущем году на Куршской косе обнаружили рекордное число нарушений. Об этом рассказал директор национального парка Анатолий Калина, отметив, что правила не соблюдают как приезжие, так и местные жители.

«Хотя мы до этого десять лет думали, что идем на уменьшение. Но этот год вообще у нас дал превосходные показатели, которые не были даже за предыдущие десять лет. Мы побили все рекорды по нарушениям, которые только возможны были на территории нацпарка», - заявил он в интервью «Балтик Плюс».

Калина отметил, что людей предупреждают о том, чтобы люди просто «приезжали, смотрели прекрасные виды, гуляли по национальному парку», но при этом «не разжигали костры, не строили шалаши, не ходили по авандюне». Однако, по его словам, 2022 год показал, что вся эта работа, «наверное, не столько сильна, сколько желание людей попробовать то, что запрещено законом».

Директор нацпарка считает, что более эффективной борьбу с нарушителями сделать нельзя. Как он отметил, в данном случае многое зависит от людей, которые туда едут. При этом приток туристов и жителей в текущем году составляет около 850 тысяч человек.

Летом 2022 года на Куршской косе оштрафовали рекордное число нарушителей. За три месяца было составлено 381 протокол.