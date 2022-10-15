Андрей Никитин вступил в должность губернатора Новгородской области

За Андрея Никитина проголосовали свыше 77% жителей региона из пришедших на избирательные участки. Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области

Председатель избирательной комиссии области Татьяна Лебедева напомнила, что во время выборов 11 сентября за Андрея Никитина проголосовали свыше 77 процентов жителей региона из пришедших на избирательные участки, и вручила Андрею Никитину удостоверение губернатора Новгородской области.

Как высшее должностное лицо региона, губернатор вступает в должность со дня принятия им присяги. Андрей Никитин произнес слова клятвы на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Новгородской области.

«Сегодняшняя церемония имеет определенный символизм, потому что именно 14 октября 2017 года Андрей Сергеевич по результатам проведенной избирательной кампании был избран на первый срок губернатора Новгородской области. И результат избирательной кампании этого года имеет большое значение. В первую очередь, это свидетельство того, что жители Новгородской области поверили в то, что делает Андрей Сергеевич. Они оценили последовательную и целенаправленную работу, которая проводится правительством и депутатским корпусом», – поздравил Андрея Никитина с вступлением в должность главы региона Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Полномочный представитель Президента отметил высокие результаты деятельности правительства Новгородской области в развитии экономики, науки и образования, социальной сферы и культуры.

Андрей Никитин поблагодарил жителей области за поддержку на выборах.

«Сегодня – очень важный для меня день. Я вновь вступаю в должность губернатора Новгородской области. Победа на выборах была бы невозможна без поддержки жителей региона, без доверия нашего Президента Владимира Владимировича Путина», – подчеркнул губернатор.