Роман Вильфанд ошарашил прогнозом погоды на конец октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый синоптический сезон предзимье стартует в центре европейской части России в середине следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что на этом фоне следует ждать похолодание до 5 градусов тепла днем.

Согласно прогнозам, с середины следующей недели, примерно со среды, 19 октября, можно будет отмечать начало «уверенного и заметного понижения температуры. По словам Вильфанда, и дни, и ночи «будут вполне прохладными».

«В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября. Температура днем будет около 5 градусов тепла в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр европейской части России», - приводит ТАСС слова специалиста.

Напомним, ранее синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос» сообщали, что октябрь текущего года в Москве и в Московской области будет дождливым.