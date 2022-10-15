Взрыв на Крымском мосту не повлиял на судоходство по Керченскому проливу Фото: кадр с видео

Взрыв на Крымском мосту не повлиял на объемы и порядок судоходства в Керченском проливе. Такое заявление сделал замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов, отметив, что суда не прекращали курсировать.

«С точки зрения судоходства ничего не изменилось, все работает в том же объеме … Керченская паромная переправа между Крымом и материком будет работать и после восстановления Крымского моста», - приводит ТАСС слова замруководителя ведомства.

Тем не менее, Анисимов сообщил, что на данный момент существует проблема сейчас с тем, чтобы оперативно найти большое количество паромов. «Требуется время для их мобилизации для работы на линии», - уточнил он, выразив надежду, что ремонт Крымского моста «будет проведен быстро и не потребуется большого количества паромов».

Напомним, неделю назад, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Как писал сайт KP.RU, ЦОС ФСБ сообщил об установлении личности 12 соучастников подготовки теракта, восемь из которых были задержаны. Сообщалось, что задержаны пять российских граждан, трое граждан Украины и Армении.