Американцы раскритиковали Зеленского за просьбы денег у США Фото: REUTERS

Зрители американского телеканала Fox News поддержали телеведущего Такера Карлсона после его критики украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее американский телеведущий раскритиковал украинского лидера за его призыв к западным странам предоставить финансовую помощь. «Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?», - заявил журналист.

«Лучший ответ на список рождественских пожеланий Зеленского», - прокомментировал заявление один из зрителей.

«Зеленский буквально звучал как мои дети, когда они рассказывали мне, что им нужно на расходы в колледже», - отметил еще один зритель.

«Значит, "потребности" Зеленского важнее, чем потребности налогоплательщиков США? В конце концов, это наши деньги, и они нужны нам! Как смеют служители в правительстве обращаться с нами таким образом», - указал другой.

«Как гражданин США, я ничего не должен Украине!», - добавил еще один комментатор.