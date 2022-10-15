Байден напугал девочку-подростка своим советом об отношениях с мужчинами Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден напугал девочку - подростка своим советом об отношениях с мужчинами, рекомендовав ей не вступать в серьезные отношения до 30 лет. Об этом рассказал американский журналист на своей странице в Twitter, прикрепив соответствующее видео с выступления в колледже Ирвин-Вэлли.

На кадрах можно увидеть, как американский лидер в ходе общения с учащимися хватает девочку за плечо и произносит свой совет. «А теперь важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам: не связывайся всерьез с парнями, пока не исполнится 30», - заявил глава Белого дома.

Ученица явно не ожидала подобных советов от президента и, судя по кадрам, смутилась, однако ответила главе государства: «Хорошо». После чего к американскому журналисту, который вел съемку происходящего, подошла охрана и попросила прекратить снимать общение Байдена с учениками.