Уволенный глава Минфина Британии предсказал скорую отставку Лиз Трасс Фото: REUTERS

Отправленный накануне в отставку министр финансов Великобритании и автор плана спасения экономики Соединенного Королевства Квази Квартенг заявил, что британского премьер-министра Лиз Трасс уберут с ее поста через несколько недель. Об этом сообщает The Times.

«Квартенг считает, что обратные решения Трасс по бюджету и его увольнение вряд ли будут достаточными, чтобы спасти ее отставки», - говорится в статье со ссылкой на источники.

Как указывает издание, не только экс-глава ведомства придерживается такого мнения. По данным The Times, другие правительственные чиновники с Даунгинг-стрит также полагают, что смещение действующего главы британского правительства с должности – это вопрос времени.

Напомним, Квартенга назначили главой Минфина Великобритании в начале сентября текущего года. Через пару недель он представил в парламенте свой план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. На фоне критики этого плана Трасс отправила министра в отставку. Как писал сайт KP.RU, это произошло в пятницу, 14 октября.