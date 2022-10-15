МИД Польши вызвал посла Израиля после слов о безопасности визита молодежи в республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильского посола в Варшаве Якова Ливне вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за слов о безопасности израильских делегаций во время посещений республики. Об этом заявил замглавы польского внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский.

Польша и Израиль уже несколько месяцев ведут спор о мерах безопасности при посещении памятных мест в Польше делегациями израильской молодежи. Среди прочего речь идет о бывших нацистских концентрационных лагерей. Израиль заявляет, что делегации должны сопровождаться израильской вооруженной охраной. Польша говорит о том, что в этом нет необходимости.

В минувший четверг, 13 октября, израильский посол в ходе церемонии, посвященной 79-й годовщине начала восстания заключенных в лагере смерти в Собиборе, отметил, что ранее мемориал на месте концлагеря посещали группы, которые приезжали из Израиля. «К сожалению, сегодня это невозможно из-за решений, принятых в польском министерстве иностранных дел», - отметил он.

Замглавы МИД Польши заявил о готовности республики немедленно начать принимать группы из Израиля, однако без вооруженной охраны, указав на то, что во время таких посещений «условия безопасности должны быть такими же, как и в других аналогичных странах, то есть без вооруженной защиты».

Позже Яблоньский выразил сожаление, что Ливне «решил общаться с МИД Польши через публичные выступления и средства массовой информации, вдобавок ко всему вводя в заблуждение общественное мнение о причинах, по которым поездки не происходят».

«Для выяснения этой ситуации он будет вызван в понедельник в МИД», - заявил польский дипломат.