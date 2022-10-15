Умер Анатолий Хрусталев, заслуженный артист России

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области Фото: REUTERS

13 октября в возрасте 77 лет умер заслуженный артист России Заслуженный артист России Анатолий Хрусталев. Об этом говорится на официальном сайте Минкульта пензенской области. Прощание с солистом Губернаторской симфонической капеллы пройдет в церкви Петра и Павла 15 октября в 13:45.

"13 октября 2022 года ушел из жизни ветеран концертной организации Пензенской области заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Николаевич Хрусталев", - говорится в сообщении.

Анатолий Николаевич проработал в Пензенской областной филармонии более 40 лет. Минкульт региона назвал его талантливым исполнителем, добрым и чутким человеком, который вел активную творческую жизнь в России и за рубежом.

"Весь трудовой путь Анатолия Николаевича - это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения", - пишут в министерстве.

“Комсомольская правда” в Пензе писала ранее, что Анатолий Хрусталев родом из Амурской области, но большую часть жизни провел в Пензе и этом регионе. За свою жизнь он удостоился множества наград, в том числе почетных званий «Заслуженный артист России», «Заслуженный артист Республики Коми».

Напомним, не так давно российская эстрада лишилась еще одного таланта. Певец и хореограф Борис Моисеев скончался в Москве на 69 году жизни. Криминальные причины смерти артиста не подтвердились, причина смерти - сердечный приступ.