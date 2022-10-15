Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за взрыва на угольной шахте в Турции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи со взрывом, который произошел в минувшую пятницу, 14 октября, на шахте на севере Турции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын», - сказано в послании российского лидера, который также просит «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Как писал сайт KP.RU, накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число жертв взрыва на шахте возросло до 28. Кроме того, на данный момент в больницах остается еще 11 пострадавших. По поручению турецкого президента на место происшествия для контроля операции по спасению шахтеров направились глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, а также министр природных ресурсов и энергетики республики Фатих Донмез.