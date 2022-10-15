Власти Херсонской области заявили о попытках ВСУ начать наступление Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются начать наступление в Херсонской области, одно из направлений наступления - дорога Дудчаны - Берислав.

«Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны - Берислав», - написал заместитель главы администрации в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части России, указав на участившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры. При этом Стремоусов уточнил, что власти Херсонской области не планируют никакой эвакуации населения из региона, глава военно-гражданской администрации просит российское руководства помочь только с временным пребыванием жителей в других субъектах РФ.