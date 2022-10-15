Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в республику первых эшелонов с российскими военными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Об этом в субботу, 15 октября, заявили в Министерстве обороны республики.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь», - говорится в сообщении военного ведомства

Как уточнили в министерстве, решение о создании региональной группировки войск было принято, «исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных районах».

Напомним, днем ранее, в пятницу, 14 октября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что республика вводит режим контртеррористической операции (КТО). Как заявил глава внешнеполитического ведомства, решение о введении такого режима связано с рядом сообщений о готовящихся со стороны некоторых сопредельных стран провокациях.