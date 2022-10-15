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Общество15 октября 2022 9:30

Хинштейн заявил, что Росгвардия усилит охрану военкоматов из-за участившихся нападений

Военные комиссариаты по всей России включили в маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Хинштейн заявил, что Росгвардия усилит охрану военкоматов из-за участившихся нападений

Хинштейн заявил, что Росгвардия усилит охрану военкоматов из-за участившихся нападений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия собирается ввести охрану военных комиссариатов в связи с участившимися случаями нападения на военкоматы.

«В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите ... Уже имели место задержания злоумышленников с поличным: например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью», - заявил парламентарий в сообщение, которое он опубликовал в своем Telegram - канале

Как уточнил Хинштейн, военные комиссариаты по всей России включили в маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, а также в некоторых городах есть группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которые дислоцированы около зданий военкоматов.

«В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей», - отметил он.