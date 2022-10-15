Власти ДНР выплатят более 14 млн рублей потерявшим имущество из-за боев жителям республики Фото: REUTERS

Председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что власти ДНР выплатят более 14 млн рублей жителям республики, потерявшим имущество из-за преступных действий Украины.

«Более 14 млн рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины. С сегодняшнего дня территориальные отделения "Почты Донбасса" начнут выплату 116 получателям», - заявил он в своем Telegram-канале.

Как сообщает глава правительства, денежные средства получат семь человек из Макеевки и Шахтерска за поврежденное во время боевых действий жилье, три жителя Мариуполя - за утраченное жилье, а еще 106 жителям Шахтерска, Мариуполя, Макеевки, а также Волновахского района республики выплатят компенсацию за утраченное имущество первой необходимости.

Хоценко заявил, что для получения компенсации необходимо будет обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, которые пострадали в результате боевых действий. Всего в республике развернут 51 пункт приема подобных заявлений.