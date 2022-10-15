Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом в субботу, 15 октября, заявила в своих Telegram-каналах городская администрация и областная военная администрация.

Кроме того, воздушная тревога звучит в соседней Черниговской и Сумской областях.

Напомним, утром в субботу, 15 октября, украинские средства массовой информации заявили, что воздушная тревога звучит по всей Украине, в том числе и в Киеве. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщили о ракетном ударе по одной из общин области.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 15 октября, власти Запорожья заявили о разрушениях на инфраструктурных объектах города, а позже в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что в ходе ракетного удара, нанесенного утром, серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры Киевской области.