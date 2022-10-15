Число погибших от взрыва в шахте на севере Турции выросло до 40 человек

Число пострадавших от взрыва в шахте на севере Турции выросло до 40 человек Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал об изменениях в статистике по числу пострадавших во время взрыва на шахте в провинции Бартын на севере Турции. По его словам, минимум 40 человек стали жертвами взрыва.

"Число жертв возросло до 40. В настоящий момент оказывается медицинская помощь тем, кто получил травмы", - сообщил глава МВД республики.

Согласно информации ведомства, помимо 40 погибших горняков зарегистрировано ещё 11 пострадавших, 58 шахтёров при этом уцелели. Судьба еще одного пока неясна.

Ранее глава Министерства здравоохранения сообщал о 28 погибших после взрыва. В администрации провинции Бартын заявили, что в черноморском портовом городе Амасра произошел взрыв в 18:15 на угольной шахте глубиной 300 м. Инцидент случился вчера,14 октября.

В связи с трагедией на шахте в Бартыне президент России Владимир Путин выразил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования. "Передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал российский лидер.