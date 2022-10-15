Стремоусов заявил, что в Бериславе спокойно, несмотря на попытки украинских войск начать наступление Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в субботу, 15 октября, заявил, что несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан, а также обстрелы, в городе Бериславе, который находится в 50 км южнее, спокойно, без каких-либо сложных моментов.

«В Бериславе на данный момент тихо, без каких-либо жестких моментов. Пока ничего не наблюдаем, ничего такого жесткого», - заявил врио вице-губернатора, отметив, что жителем правобережной части области советуют позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых.

Стремоусов заявил, что линия обороны работает и ситуация находится под контролем.

Как писал сайт KP.RU, замглавы администрации Херсонской области ранее заявил, что украинские военные пытаются начать наступление в Херсонской области, а одно из направлений наступления - дорога Дудчаны - Берислав.