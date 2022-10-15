В США сделали неутешительный прогноз для Маска после его заявлений про Украину Фото: REUTERS

Обозреватель американского издания The American Thinker Раджан Лаад сравнила предпринимателя Илона Маска с экс-президентом США Дональдом Трампом после его публичных высказываний о решении конфликта на Украине и повторной инициативе купить Twitter. Автор материала отмечает, что в адрес Маска посыпались угрозы, клеветнические кампании в интернете, а также начались многочисленные федеральные расследования.

Волну критики в адрес Илона Маска вызвало его повторное заявление о покупке социальной сети Twitter. Бизнесмена начали обвинять в расизме и запустили множество федеральных расследований.

"Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь "масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия"", - пишет Лаад.

По словам журналиста, схожим образом развивались события с бывшим президентом США Трампом. Активная критика со стороны представителей демократического сектора помешала политику продвинуть и закрепить свою повестку. А нынешней политике США "неудобно" стремление Маска к свободе слова и смены статуса-кво, считает обозреватель. Поэтому следует ожидать в его адрес больше травли в СМИ и федеральных агентствах.

Напомним, 3 октября американский бизнесмен Илон Маск поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Предприниматель вынес 4 пункта “мира” и предложил пользователям высказать свое мнение.

К условиям мирного урегулирования Маск относит “повторное голосование” под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, сохранение Крыма “формальной частью России”, "как это было до ошибки Хрущева", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

Сразу же в адрес Маска посыпался шквал критики. 5 октября сайт KP.RU рассказал как отреагировали на высказывание маска мировые политики, СМИ и пользователи в сети.

А 14 октября стало известно, что Илон Маск оказался под федеральным следствием из-за сделки с компанией Twitter. Американский бизнесмен захотел вновь заключить сделку с соцсетью на 44 млрд долларов.