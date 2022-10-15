Хакеры атаковали транспортные фирмы Украины и Польши

Компания Microsoft заявила, что транспортные фирмы Украины и Польши подверглись кибератаке новым вирусом Фото: REUTERS

Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) сообщил, что транспортные и логистические компании Украины и Польши в опасности. Им угрожает новый выявленный вирус-вымогатель, который производит кибератаки на соответствующие сервисы.

"Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше", - говорится в сообщении компании Microsoft.

Ранее в компании не сталкивались с подобными программами. Прежде объекты инфраструктуры Польши и Украины подвергались таких вредоносных ПО как FoxLoad и HermeticWiper.

«Развертывание программ-вымогателей на инфраструктуру целого предприятия не является обычным явлением в Украине, и эта деятельность не была связана ни с одной из 94 активных в настоящее время групп действий программ-вымогателей, которые отслеживает Microsoft», - сообщают специалисты компании.

Также говорится, что 11 октября была совершена атака с использованием новой программы Prestige. Корпорация Microsoft пока не смогла выяснить, какие известные кибергруппировки причастны к инцидентам.

Напомним, также 11 октября американские издания ABC и CNN заявили о том, что на сайты аэропортов США совершили кибератаки хакеры из России. По словам CNN, группа Killnet, лидер которой недавно заявил о намерении дать «отпор врагу», взломала 14 сайтов аэропортов по всей стране.