Вице-президент Болгарии выступила против возможной речи Зеленского в парламенте республики Фото: REUTERS

Вице-президент Болгарии Илиана Йотова посчитала неуместным возможную речь президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании парламента республики нового созыва, Она которое состоится в следующую среду, 19 октября.

Йотова назвала подготовкой к уже следующим выборам приглашение украинского лидера, также как и дискуссию о необходимости появления в парламенте российского посла в Софии Элеоноры Митрофановой.

«Как гражданка, я чувствовала некую игру политическими темами, более характерными для предвыборной кампании, нежели для задачи парламента по формированию правительства», - приводит Болгарское информагентство слова вице-президента, которая выступила против речи Зеленского в парламенте, назвав это неуместным, в то время как «его страна переживает самые тяжелые времена».

Президент Украины собирается выступить с видеообращением на открытии 48-го Национального собрания.