Лукашенко заявил, что Зеленскому запретили вести переговоры: "Кто? Догадайтесь с трех раз"

Лукашенко заявил, что Зеленскому запретили вести переговоры о прекращении конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского несамостоятельным, заявив, что ему запретили вести все переговоры по вопросу решения конфликт на Украине.

«Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать... Где-то прав, не прав. Обвинять друг другу. Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные», - заявил белорусский лидер, призвав остановить это конфликт в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого в субботу, 15 октября, приводит агентство БелТА.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что между Зеленским и украинскими военнослужащими назревает противостояние, поводом для которого становится то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не могут противостоять российской армии.