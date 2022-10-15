Армения предложила Азербайджану провести переговоры по делимитации на границе Фото: REUTERS

Власти Армении предложили Азербайджану провести встречу комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе. Об этом написал в своем Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе", - сообщил он.

6 апреля 2022 года в Брюсселе премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхама Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель договорились о создании комиссии по демилитаризации и пограничной безопасности, которая регулирует обстановку на границах Баку и Еревана.

Напомним, 17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что получил от своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении "военной операции" на границе с Арменией.

В этот же день Армению посетила спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Ереван выразил благодарности США за помощь в урегулировании конфликта на границе и пророчил будущее в двусторонних отношениях с Вашингтоном.