Венгерский премьер Орбан заявил, что стране нужна дееспособная армия из-за угрозы затяжной войны

Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал важное заявление об угрозе "затяжной войны" в Европе Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Будапешту очень нужна "армия сдерживающей силы" для защиты страны. По его словам, венгерским властям и военным сейчас надо всерьез готовиться "к затяжной войне" в условиях санкций, которые сотрясают европейскую экономику.

"Надо посмотреть в лицо реальности. Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне. Нам, венграм, нужна армия сдерживающей силы, готовая наносить удары, способная гарантировать мир", - цитирует венгерского премьера информагентство РИА Новости.

Ранее Орбан публично призвал Евросоюз и другие западные государства как можно скорее отменить санкции против России. Орбан отметил, что считает ошибочной санкционную политику ЕС. По его мнению, из-за антироссийских санкций Европа в настоящее время фактически "медленно истекает кровью".

Орбан подчеркнул, что в ходе крайне трудных и весьма длительных переговоров Венгрия "отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго" и еще ряда антироссийских ограничений. Однако, по его словам, "санкции до небес подняли цены на энергоносители", и на данный момент их "почти невозможно оплатить".