"Локомотив" победил "Торпедо" 1:0, прервав серию поражений в чемпионате России

Артем Карпукас забил первый гол за "Локомотив". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Локомотива" в матче 13 тура чемпионата России в РПЛ одержали победу со счетом 1:0 над столичным "Торпедо", сообщает "КП-Спорт". Единственный гол в этой игре забил Артем Карпукас, для молодого футболиста этот мяч стал первым на взрослом уровне. Он поразил ворота соперников на 49-й минуте поединка.

Отметим, что перед этой игрой у "Торпедо" была произведена важная замена. Клуб возглавил российский специалист Андрей Талалаев. А вот у "Локомотива" ушли в отставку Йозеф Циннбауэр и на игру против торпедовцев команду выводил Андрей Федоров и должности и.о. главного тренера.

Благодаря этой победе "Локомотив" с 12 очками теперь на 12 месте в турнирной таблице. У "Торпедо" же осталось 6 баллов и 16-е место в Премьер-Лиге. Следующий поединок у "Локо" намечен на 22 октября - они примут дома "Динамо", а вот "Торпедо" 23 октября в гостях сыграет против "Ахмата".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Химки" и "Факел" сыграли вничью 0:0, Карло Анчелотти сделал специальное заявление перед игрой с "Барселоной", а Месси рискует не поехать на ЧМ-2022 по футболу в Катар.