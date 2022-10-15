В МИД России возмутились отсутствием реакции властей ФРГ на акты вандализма возле посольства в Берлине Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала возмущением на отсутствие действий со стороны ФРГ на акты вандализма возле посольство России в Берлине и консульство во Франкфурте-на-Майне.

“В обоих случаях сотрудники немецкой полиции, отвечающие за безопасность указанных российских дипломатических учреждений, не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам. Ни один из вандалов задержан не был", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

По ее мнению, Германия не отреагировала “адекватно” на акты вандализма со стороны группировок, “сочувствующих” Украине. Российское посольство уже направило ноту решительного протеста в МИД ФРГ.

"Настаиваем на реальном, а не формальном исполнении властями ФРГ взятых на себя в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств в своей стране", - добавила Захарова.

Кроме того, в МИД рассчитывают, что правоохранительные органы Германии усилят охрану зданий и территорий посольства и консульства России.

"Возможное игнорирование властями ФРГ обоснованных озабоченностей и запросов российской стороны в этой связи воспримем как сознательное недружественное решение, которое будет нами учтено в практическом измерении", - заявила Захарова.

Напомним, поздно вечером 10 октября, группа неизвестных учинила акт вандализма возле посольства России в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на агентство DPA. Согласно информации издания, группа людей залила красной краской стены представительства России.