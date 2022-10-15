Дмитрий Азаров: «Мне очень дорого то, что такая славная традиция зародилась именно на Самарской земле»

По словам губернатора, такая поддержка очень важна для мобилизованных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский завод «Авиакор» стал первым предприятием, сотрудники которого решили поддержать семью мобилизованного коллеги. Предприятие заложило новую традицию помощи родным тех, кто отправился защищать рубежи родины.

Водителя спецтехники Дмитрия призвали на военную службу и коллеги не смогли остаться в стороне.

– Мы связались с его родственниками. Сказали, что все наши работники готовы помогать всем, чем нужно, даже решать все возникающие бытовые вопросы. Мы будем рады стать нужными семье Дмитрия, дать его близким опору и поддержку, пока он будет в отъезде. Готовы предоставить крепкое плечо нашего коллектива, – рассказал начальник транспортной службы «Авиакор – Авиационный завод» Алексей Коновалов.

Коллектив завода закупил для Дмитрия несколько вещей в дополнение к обмундированию Минобороны.

По словам инженера транспортной службы «Авиакора» Оксаны Лисовой, Дмитрий – человек скромный. Он сразу сказал, что все необходимое обмундирование у него есть. Но сотрудники все же решили оказать ему помощь, поняли: лишним не будет.

– Это очень сильное чувство – единения, силы. Мы знаем, что если все вместе будем помогать нашим ребятам, таким же простым рабочим, которые пошли защищать Родину, то победа точно будет за нами! – делятся эмоциями заводчане.

Заводчане отмечают, что обеспечат семью Дмитрия заботой, вниманием и теплом.

Инициативу коллектива отметил глава региона Дмитрий Азаров. Губернатор признался, что горд решением сотрудников «Авиакора» и тем, что славная традиция зародилась на самарской земле.

– Помочь тем, кто рядом, даже в мелочах – это то, что сегодня может сделать каждый из нас. И такая поддержка зачастую для родных и близких мобилизованных оказывается не менее важной, чем поддержка государства, региона. Спасибо труженикам наших предприятий, которые помогают семьям своих коллег, вставших на защиту Родины, становятся опорой для тех, кому сегодня труднее, кто ждет своих родных с победой, - отметил Дмитрий Азаров.

Сами сотрудники «Авиакора» уверены: их замечательному примеру последуют работники других предприятий.