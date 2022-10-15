Строители закончили укрепление левой части Крымского моста Фото: REUTERS

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поделился в своем телеграм-канале хорошей новостью: строители завершили работы по укреплению левого полотна Крымского моста после пожара и обрушения 8 октября. По словам политика, успели провести испытания и получить положительное заключение экспертов.

"Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы", - говорится в опубликованном сообщении.

15 октября 2022 года вице-премьер анонсировал разрешение проезда грузовиков по Крымскому мосту. Также добавил, что первые новые сваи для переправы уже изготовлены на заводах, и их совсем скоро доставят к месту.

Восстановление же разрушенной части будет завершено к 1 июля 2023 года. Такое распоряжение выпустило правительство РФ и назначило единственного подрядчика. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой».

О том, как изменилось движение по Крымскому мосту, писал сайт KP.RU. Проезд разрешили в обе стороны, однако, только легковушкам. Малотоннажные авто типа «Газель» и крупные грузовики могут переправляться только паромом.

Кстати, скорое восстановление Крымского моста - одно из обещаний, которое дал главный символ переправы Кот Мостик. Еще в день аварии он просил не беспокоиться, потому что знал, что ремонт очень быстро сделают.