Пожар на нефтебазе в Белгородской области после обстрела ВСУ потушен

В Белгороде ликвидировано возгорание на местной нефтебазе, начавшееся после обстрела региона со стороны ВСУ Фото: из соцсетей

В Белгородской области потушен мощный пожар на нефтебазе, начавшийся после обстрела территории региона боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию о ликвидации возгорания распространил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

"Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий", - написал глава региона в своем официальном телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате обстрела со стороны Украины один из снарядов ВСУ попал в нефтебазу на территории Белгородского района, в результате чего на этом объекте начался сильный пожар. Однако сотрудники МЧС оперативно прибыли на место ЧП, чтобы устранить возгорание.

Ранее, 14 октября 2022 года, Украина обстреляла Белгород. По сведениям белгородского губернатора Гладкова, в результате той атаки боевиков украинских Вооруженных сил в городе загорелась подстанция 110 киловольт. Глава региона уточнил, что на данный момент водоснабжение подстанции в норме, насосы удалось быстро переключить на другие линии питания.