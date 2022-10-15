Путин вывел из-под российских санкций три банка и два института развития

Владимир Путин сократил список финорганизаций. подпадающих под экономические санкции РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер РФ ряд банков и институтов развития. Глава государства уже подписал соответствующий указ, сокращающий число финорганизаций, которые подпадают под действий российских "экономических санкций".

Так, согласно указу Путина, теперь введенные Россией спецмеры не будут распространяться сразу на пять финансовых организаций. В этом списке находятся следующие структуры - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития.

В августе 2022 года Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой сфере в связи с недружественными действиями других стран. Это стало важной официальной реакцией Москвы на фактически объявленную России Западом "санкционную войну".

В частности, именно тогда своим указом российский президент до конца текущего года запретил представителям "недружественных стран", владеющим акциями стратегических предприятий РФ, совершать какие-либо сделки с этими акциями.

Кроме того, этот же указ Путина запрещает инвесторам из "недружественных стран" до конца нынешнего года любые сделки с акциями российских банков.