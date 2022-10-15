Польша завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода “Дружба” Фото: REUTERS

Компания PERN - оператор польского участка нефтепровода “Дружба” заявила, что работы технической службы по восстановлению поврежденной части нефтепровода завершены. В сообщении говорится, что прокачка нефти по трубопроводу возобновилась.

"В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка", - сказали в компании.

Также в PERN добавили, что на данный момент ведется выяснение причин, которые привели к разгерметизации нефтепровода “Дружба” на территории Польши.

В эфире радио премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, предположительно, за аварией на нефтепроводе “Дружба” могла стоять Россия. При этом он уточняет, что пока неизвестно, есть ли виновник происшествия, или это случайность.