Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире15 октября 2022 13:52

Польша завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода “Дружба”

Компания PERN сообщила, что прокачка нефти по трубопроводу “Дружба” возобновилась
Владимир РОМАНЕНКО
Польша завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода “Дружба”

Польша завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода “Дружба”

Фото: REUTERS

Компания PERN - оператор польского участка нефтепровода “Дружба” заявила, что работы технической службы по восстановлению поврежденной части нефтепровода завершены. В сообщении говорится, что прокачка нефти по трубопроводу возобновилась.

"В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка", - сказали в компании.

Также в PERN добавили, что на данный момент ведется выяснение причин, которые привели к разгерметизации нефтепровода “Дружба” на территории Польши.

В эфире радио премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, предположительно, за аварией на нефтепроводе “Дружба” могла стоять Россия. При этом он уточняет, что пока неизвестно, есть ли виновник происшествия, или это случайность.