WP: США раскритиковали ЕС за "недостаточную" финансовую помощь Украине

Между ЕС и США обострились противоречия по поводу объемов финансовой помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США крайне недовольны темпами и объемами экономической помощи, которую их европейские союзники оказывают Украине. Более того, американские чиновники уже публично указали на это своим коллегам из ЕС.

По данным газеты The Washington Post, в частности, данную тему в ходе своего общения с чиновниками Евросоюза поднимала министр финансов США Джанет Йеллен. Она высказала европейцам свои претензии в ходе одного из закрытых мероприятий, дав понять, что у Вашингтона и Брюсселя разные подходы по поводу того, какой должна быть западная экономическая и военная помощь Киеву.

Так, Йеллен заявила европейским чиновникам о необходимости экономической помощи Украине в виде прямых выплат вместо предоставления кредитов. Удалось ли ей найти взаимопонимание с представителями Брюсселя, пока неизвестно.

Ранее стало известно о том, что летом нынешнего года власти Германии заблокировали передачу Украине пакета помощи в девять миллиардов евро от Евросоюза. Разногласие между немецкой стороной и Европейской комиссией кроется в вопросе источника финансирования пакета помощи. Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что готов одобрить передачу Украине лишь миллиарда евро, а транши более значительные суммы будут блокироваться.