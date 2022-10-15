Канцлер Германии Шольц призвал ЕС к кардинальным переменам

Глава ФРГ предложил постепенно отменить принцип единогласия и продолжать расширяться на восток Фото: REUTERS

Во время выступления в конгрессе социал-демократов в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза продолжать свое расширение на восток. По его мнению, союз таким образом сможет усилить свое влияние в глобальных вопросах, сообщило Reuters.

"Я поддерживаю идею расширения ЕС. То, что Евросоюз продолжает расти на восток, является выигрышным для всех нас", — заявил канцлер Германии.

Сейчас в Евросоюзе состоит 27 стран. Не так давно Украина стала очередным кандидатом на вступление. В связи с этим Шольц рассмотрел позитивный исход от расширения на восток.

«ЕС, в состав которого входят 27, 30, 36 государств, а также более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свое влияние в мире», — заявил Шольц на конгрессе.

Шольц также призвал постепенно отходить от правила единогласия в вопросах внешней политики, налогообложения и иных моментах, когда ЕС отклоняет какую-либо инициативу из-за несогласия одной страны.

Не так давно издание Politico отмечало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разозлил остальных лидеров стран ЕС призывами к единству в то время, как избирает для Германии исключительный путь.