Медведев назвал хамством слова Макрона о политике России на Кавказе

Дмитрий Медведев сделал ряд жестких заявлений о французском президенте Эммануэле Макроне Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о "деструктивной роли" России в карабахском конфликте и его урегулировании, глубоко неправ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам Медведева, французский лидер, по сути, позволил себе хамство в адрес России.

"Излюбленный метод европейской политики – валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление Макрона невозможно. Француз обвинил Россию в том, что она "нагнетает обстановку" на армяно-азербайджанской границе с целью "дестабилизации ситуации" на Кавказе. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращённое и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Также Медведев отметил, что своим заявлением Макрон фактически пытается оправдаться за многовековую колониальную политику Франции.

Ранее, 13 октября 2022 года, Макрон в интервью французскому телеканалу France 2 публично обвинил Россию в целенаправленном нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в кавказском регионе.

Несколько месяцев назад Медведев уже высказывался о Макроне. Тогда он назвал президента Франции Эммануэля Макрона "хорошим медиком", диагностировавшим смерть мозга у НАТО. Медведев также добавил, что США и страны НАТО уже фактически втянуты в военный конфликт, развернувшийся на территории Украины. По его словам, сейчас происходит настоящая прокси-война против России. Страны НАТО поставляют украинской стороне различные виды вооружений, разжигая конфликт все больше, добавил Медведев.