RT: нарушения в работе Starlink на Украине приведут к большим потерям в рядах ВСУ

Украинские военные потерпят тяжелые потери из-за плохой работы оборудования компании Илона Маска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Масштабные нарушения в работе спутникового интернета Starlink на Украине могут привести к значительным потерям в ВСУ, а также к поражениям украинских боевиков на поле боя. Информацию об этом распространил RT со ссылкой на опрошенных военных экспертов.

Как подчеркнул военный эксперт, полковник войск ВКС РФ Юрий Кнутов, у России есть возможности снизить работоспособность системы Starlink над Украиной. Если это произойдет, то украинским военным стоит готовиться к "по-настоящему фатальным последствиям".

По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, сеть спутникового интернета, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, является "мощнейшим каналом передачи боевой информации". В связи с этим какие-либо нарушения в ее работе могут крайне негативно сказаться на ВСУ и изменить положение дел на фронте. Дрозденко отметил, что "если идут сбои в работе Starlink, начнутся сбои во всей системе управления" украинскими войсками.

Ранее возможными серьезными проблемами ВСУ в связи со сбоями или потенциальным отключением Starlink уже всерьез обеспокоились на Западе. Партнеры Украины считают, что ситуация может стать критичной, поэтому искать выход из нее нужно как можно скорее.

В частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже публично призвал союзников Украины помочь ей оплатить обслуживание Starlink или найти альтернативного поставщика услуг связи. В ближайшее время данный вопрос может быть обсужден на уровне ЕС.