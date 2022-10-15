Илон Маск заявил о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы в мире

Илон Маск выступил с новым громким заявлением, касающимся мировой политической ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер Илон Маск считает, что риск того, что в мире произойдет ядерная катастрофа, сейчас находится на самой высокой отметке за последние 60 лет.

Основатель Space X и Tesla публично выступил за скорейшее всеобщее ядерное разоружение. "Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле", - написал он в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия призывает «ядерную пятерку» сохранять приверженность исполнения принципа о неприемлемости войны и сделать все, чтобы не допустить применения тактического или стратегического ядерного оружия кем-либо из стран мира.

По словам высокопоставленного российского дипломата, Москва выступила с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.