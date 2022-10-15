Бывший посол Украины в ФРГ Мельник призвал Запад создать танковый альянс для ВСУ

Скандальный украинский дипломат Андрей Мельник выступил с новым крайне радикальным заявлением Фото: REUTERS

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у западных государств создать Европейский танковый союз для помощи ВСУ.

По словам высокопоставленного украинского дипломата (в ближайшее время Мельник займет пост замминистра иностранных дел Украины), Запад просто обязан пойти на такой шаг, если он хочет, чтобы "успехи ВСУ на поле боя" продолжились.

"Мы просим немецкого канцлера Олафа Шольца сформировать Европейский танковый альянс. В дюжине стран есть 2000 танков Leopard-2. Если каждая из этих стран уступит Украине около десяти процентов, мы сможем создать целую армию из 200 и более машин", - заявил немецкой газете Welt экс-посол Украины в Германии.

При этом Мельник подчеркнул, что не ждет, что подобное решение будет принято очень быстро, но надеется, что отказать Киеву в подобной помощи в настоящее время никто не решится.

Скандальный украинский дипломат Андрей Мельник широко известен своими резкими высказываниями в адрес нынешним немецких властей. В начале мая он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита на Украину отказ Киева принять президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. Кроме того, Мельник также отметился высказыванием о том, что одиозный украинский националист Степан Бандера был "борцом за свободу" и должен быть важным человеком для каждого украинца, несмотря на все преступления, что он совершил.