В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек

В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим в результате теракта Фото: Олег УКЛАДОВ

Минобороны России официально сообщило об одиннадцати погибших при теракте на военном полигоне под Белгородом. Отмечается, что в результате теракта еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

В российском военном ведомстве заявляют, что террористический акт был совершен выходцами из "одной из стран СНГ" на полигоне Западного военного округа, расположенном в Белгородской области. Террористы заранее спланировали преступление и в ходе занятий по боевой подготовке с российскими добровольцами, желающими поучаствовать в военной спецоперации РФ на Украине, неожиданно обстреляли весь личный состав подразделения.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют силовики, на месте террористического акта в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов.

Согласно официально информации Минобороны, двое террористов сначала обстреляли личный состав подразделения, однако ответным огнем они были оперативно ликвидированы.