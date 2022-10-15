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Происшествия15 октября 2022 19:39

В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек

Террористический акт был совершен гражданами одной из стран СНГ
Александр КИСЛОВ
В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим в результате теракта

В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим в результате теракта

Фото: Олег УКЛАДОВ

Минобороны России официально сообщило об одиннадцати погибших при теракте на военном полигоне под Белгородом. Отмечается, что в результате теракта еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

В российском военном ведомстве заявляют, что террористический акт был совершен выходцами из "одной из стран СНГ" на полигоне Западного военного округа, расположенном в Белгородской области. Террористы заранее спланировали преступление и в ходе занятий по боевой подготовке с российскими добровольцами, желающими поучаствовать в военной спецоперации РФ на Украине, неожиданно обстреляли весь личный состав подразделения.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют силовики, на месте террористического акта в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов.

Согласно официально информации Минобороны, двое террористов сначала обстреляли личный состав подразделения, однако ответным огнем они были оперативно ликвидированы.